Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, potrivit MEDIAFAX.In zona de risc mediu intra o mare parte a Angliei, inclusiv…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, citata de Mediafax.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, va prezenta luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza postul Sky News, potrivit MEDIAFAX.Guvernul de la Londra se consulta cu autoritatile…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, va prezenta luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza postul Sky News, citat de Mediafax.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, le-a recomandat, marți, concetațenilor sai sa munceasca de la domiciliu, daca au aceasta posibilitate, și a solicitat inchiderea mai devreme a barurilor și a restaurant...

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat vineri ca este inevitabil ca tara sa se confrunte cu un al doilea val de coronavirus si a precizat ca desi nu isi doreste o a doua carantina la nivel national, guvernul ar putea fi nevoit sa introduca noi restrictii, relateaza Reuters.Potrivit…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a recunoscut, ca guvernul sau a facut greseli in modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, relateazza dpa, citata de Agerpres."Bineinteles, sunt lucruri pe care nu le facem bine si invatam tot timpul", a declarat, intr-un interviu acordat pentru Sky…

- Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații indeamna statele membre sa nu se bazeze pe vaccinul anti-covid, ci sa acționeze prompt in prezent in contextul in care in mai multe țari, inclusiv in Romania, pandemia pare sa nu se mai termine. Directorul OMS a reiterat importanța acționarii imediate…