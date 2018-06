Premierul britanic ameninta Rusia ca membrii G7 vor lua masuri daca se mai implica in politica altor state

Grupul tarilor puternic industrializate (G7) va lua masuri in cazul in care Rusia va continua sa se implice in politica interna a altor state, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul summitului din Quebec, relateaza site-ul postului BBC.



Liderii au transmis un mesaj clar ca "o astfel de activitate nu va fi tolerata", in urma incidentului care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal.



Theresa May a mai afirmat ca Uniunea Europeana va adopta contramasuri pentru tarifele impuse de Statele Unite la importurile de otel si aluminiu.



Vineri, inainte de…