Stiri pe aceeasi tema

- Datele oficiale arata ca in perioada aprilie-iunie a acestui an 391.000 de romani si bulgari munceau in Marea Britanie, o crestere cu 54.000 fata de aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere vine in contradictie cu tendinta nivelului de ocupare a fortei de munca de catre cetateni din alte…

- In conditiile in care steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii Europene, Bruxellesul...

- Majoritatea oamenilor din tarile central, sud si est-europene sunt impotriva migratiei si considera ca pastrarea culturii crestine este importanta, releva un sondaj de opinie realizat de institutul ungar Nezopont, transmite joi MTI. Studiul a fost realizat in perioada 11 mai-11 iunie de acest institut…

- Un summit intre Grupul de la Visegrad (V4) si Franta va avea loc joi la Bruxelles, iar premierii tarilor membre ale V4 (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia) se vor intalni de asemenea separat cu presedintele francez Emmanuel Macron inainte de reuniunea Consiliului European, a indicat marti Bertalan…

- Un summit intre Grupul de la Visegrad (V4) si Franta va avea loc joi la Bruxelles, iar premierii tarilor membre ale V4 (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia) se vor intalni de asemenea separat cu presedintele francez Emmanuel Macron inainte de reuniunea Consiliului European, a indicat marti Bertalan…

- Conte a declarat, in fata presedintelui Comisiei Europene si liderilor altor 15 state membre ale Uniunii Europene, ca planul in zece puncte elaborat de guvernul italian reprezinta o adevarata schimbare de paradigma in ceea ce priveste migratia. Planul respectiv reia mai multe idei propuse de precedentele…

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Vicepresedintele Comisiei Europene si comisar european al Uniunii energiei Maros Sefcovic (slovac) a facut cunoscut luni ca doreste sa devina viitorul presedinte al Comisiei Europene, potrivit site-ului Politico.eu. In cadrul unei reuniuni politice la Bratislava a social-democratilor din cele patru…