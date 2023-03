Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a anunțat in ședința de Guvern un proiect care are rolul de a informa in timp real Executivul cu privire la propunerile, problemele și dorințele romanilor, prezentand primul consilier guvernamental ccare folosește inteligența artificiala.

- „O sa incepem sedinta de Guvern cu o surpriza. Astazi este 1 martie, e prima zi calendaristica a primaverii, este ziua martisorului. Le doresc doamnelor si domnisoarelor sa aiba o primavara frumoasa si astazi avem o surpriza care nu apartine Guvernului, ci unor romani care au avut o initiativa de apreciat.…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a prezentat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, pe noul sau consilier onorific, care foloseste inteligenta artificiala. Numele consilierului este ION si vine de la sintagma in oglinda „NOI”. Proiectul este dezvoltat de cercetatorii romani și consta „intr-un sistem care…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat, la inceputul ședinței de guvern, un consilier virtual care folosește inteligența artificiala, Ion. Premierul a avut și un scurt dialog cu Ion. „Avem o surpriza care nu aparține Guvernului, ci unor romani care au avut o inițiativa de apreciat. Guvernul Romaniei marcheaza…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor din industria de aparare si aeronautica, cu aceasta ocazie fiind analizata situatia companiilor romanesti de stat din aceste sectoare de activitate, potrivit unui comunicat al Guvernului. „Industria de aparare…

- Președintele Israelului, Isaac Herzog, a șocat profesioniștii de inalta tehnologie la o convenție majora de securitate cibernetica din Tel Aviv, miercuri, cand a dezvaluit ca partea de deschidere a discursului sau a fost scrisa de un software de inteligența artificiala, potrivit Sky News. Intr-un video…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu Alfonso Garcia Mora, vicepresedintele International Financial Corporation, in cadrul discutiilor evidentiindu-se ca aceasta parte a Grupului Bancii Mondiale este interesata sa dezvolte investitii in domenii legate de infrastructura,…