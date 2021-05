Premierul anunţă că de la 1 iunie vor exista noi măsuri de relaxare Premierul anunta ca de la 1 iunie vor exista noi masuri de relaxare Florin Cîtu. Foto. gov.ro România a depașit ieri 7 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 administrate, mai mult de 4 milioane de români primind cel puțin o doza. Potrivit raportarii de ieri, au fost inoculate mai puțin de 94.500 de doze în 24 de ore. Astazi sunt așteptate alte peste 74.000 de doze de la compania Johnson & Johnson, pentru care nu este nevoie de rapel, iar tot mai mulți prefera acest ser. Ritmul campaniei naționale de vaccinare pare sa fi încetinit… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

