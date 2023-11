Stiri pe aceeasi tema

- ”Am doua teme pentru inceput de decembrie, pentru toti membrii Guvernului: bugetul pe 2024 si reorganizarea ministerelor”, a spus premierul in sedinta. ” Vreau sa va prioritizati atat proiectele de investitii, cat si resursele umane din institutiile pe care le gestionati. Ne bazam pe oamenii care pot…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri in sedinta Executivului ca are doua teme pentru inceput de decembrie, pentru toti membrii Guvernului, si anume bugetul pe 2024 si reorganizarea ministerelor. ”Vreau sa va prioritizati atat proiectele de investitii, cat si resursele umane din institutiile…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a dat doua teme membrilor Cabinetului pentru inceputul lunii decembrie: bugetul pe 2024 si reorganizarea ministerelor. “Am si doua teme pentru inceput de decembrie pentru toti membrii Guvernului: bugetul pe 2024 si reorganizarea ministerelor. Vreau sa prioritizati atat proiectele…

- Reorganizarea ministerelor și reforma in sistemul bugetar trebuie sa fie finalizate pana pe 31 decembrie, spune premierul Ciolacu. ”Toate ministerele trebuie sa vina, pana pe 31 decembrie, cu reorganizarea ministerelor. Sunt ferm convins ca vom avea și 2 ședințe de Guvern pe saptamana. Vorbeam ieri…

- Premierul Marcel Ciolacu a angajat raspunderea Guvernului pe legea care va reașeza sistemul fiscal bugetar din Romania. In ciuda politicii impuse de Ciolacu, tocmai in interiorul Guvernului, Bogdan Dragoș Marinescu, consilier superior la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a forțat…

- Marcel Ciolacu a mers luni in vizita, pe șantier, alaturi de Sorin Grindeanu, colegul sau din Guvern și din PSD. Premierul a declarat luni, in cadrul unei vizite facute, alaturi de ministrul Grindeanu, de la Transporturi, la santierul obiectivului de investitii Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 4,…

- ”As vrea sa va multumesc pentru ceea ce am invatat astazi aici, pentru conditiile de lucru pe care le oferiti si nu in ultimul rand, as dori sa va multumesc pentru vorbele frumoase spuse despre Romania. Cu adevarat in timpul comunismului, cand vorbeai de Coca Cola te gandeai imediat la un sentiment…

- Politicianul aflat in fruntea Guvernului și a PSD-ului a primit, luni, o intrebare ce ține de „coșul” de cumparaturi. Marcel Ciolacu, premierul și, totodata, președintele Partidului Social Democrat, a fost intrebat, luni, ce cumpara, cand merge la cumparaturi, cu 100 de lei. Intrebarea venita din partea…