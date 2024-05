Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu a anuntat in sedinta de Guvern ca este nevoie de o suplimentare a bugetului pentru programul IMM PLUS. ”Inteleg ca interesul este foarte mare din partea IMM- urilor si bugetul e aproape epuizat. Asta inseamna ca mediul de afaceri are incredere sa investeasca”, a declarat premierul.…

- Premierul a anunțat! Salariul minim va creste la 3.700 de lei brut, de la 1 iulie, iar facilitatea acordata angajatorilor privind cei 200 de lei scutiti de taxe va fi pastrata pana la finele anului, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, joi, la finalul sedintei Consiliului National Tripartit, relateaza…

- Premierul a precizat in sedinta ca are o veste buna ca urmare a aplicarii noilor modificari la mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze, la final de martie. ”Preturile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fata de preturile maximale…

- Premierul a reafirmat ca procentul cu care veniturile populatiei au crescut depaseste procentul cu care preturile s-au majorat. „Am preluat o inflatie medie de 13,8% anul trecut, in acest moment cresterile sunt de 13,5% pe persoana si peste 13,8% pe familie. Cu adevarat, scumpirile au fost de 11,5%.…

- „Aprobam azi si reorganizarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Deja 9 din cele 20 de institutii centrale ale Guvernului si-au redus structura de personal si vom accelera procesul cu restul ministerelor, ca sa ne incadram in termenul asumat, de 30 iunie”, a explicat Marcel…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, joi, o intrevedere, la Palatul Victoria, cu directorul general al International Finance Corporation (IFC), Makhtar Diop, cu care a discutat, printre altele, despre „importanta unei tranzitii ecologice de succes”. Potrivit unui comunicat al Guvernului, temele abordate…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…