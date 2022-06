Stiri pe aceeasi tema

- Nemții investesc 1 MILIARD de euro in Romania, intr-o fabrica de baterii pentru mașini electrice Nemții investesc 1 MILIARD de euro in Romania, intr-o fabrica de baterii pentru mașini electrice Reprezentanții executivi ai companiei germane Varta și Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, s-au intalnit, vineri,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu secretarul adjunct al Departamentului de Energie al SUA, David M. Turk, temele abordate in cadrul discutiilor vizand securitatea energetica europeana si extinderea programului nuclear civil din Romania.

- Elaborarea strategiei de decarbonizare la nivelul Transgaz, in baza unui acord de consultanta cu Banca Europeana de Investitii, reprezinta un demers care se inscrie in obiectivele Guvernului pentru realizarea tranzitiei catre o economie verde, precum si un exemplu de buna practica, a declarat, luni,…

- „Astazi, pe ordinea de zi avem doua ordonante deosebit de importante pentru programul nostru guvernamental. Ambele fac parte din reglementarile pe care si le-a asumat Guvernul pentru punerea in aplicarea a programului «Sprijin pentru Romania» si in felul acesta reusim sa conturam intreg setul de masuri…

- Romania analizeaza cererea Ucrainei pentru livrarea de armament, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Romania, dupa cum stiti, am avut o decizie prin care am asigurat transferul de echipament de protectie si munitie. In continuare analizam solicitarile pe care guvernul ucrainean le va inainta si in…

- Prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo, a fost primit, miercuri, la Palatul Victoria de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Romania. Alaturi de presedintele Klaus Iohannis, premierii roman si belgian vor merge in cursul zilei la Baza 57 Aeriana Mihail…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, miercuri, o intrevedere de lucru cu Diane Schmitt, coordonator european antitrafic, discutiile vizand demersurile integrate pe care Romania le face pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane la nivel sistemic, dar si in contextul crizei umanitare a refugiatilor…

- Mai mulți congresmeni americani s-au aflat luni in Romania, unde au vizitat baza de la Mihail Kogalniceanu și au avut o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. Delegația a fost condusa de Stephen Lynch, președinte al Subcomisiei parlamentare pentru securitate naționala din Camera Reprezentanților.