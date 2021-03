Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Aurelian Grigorescu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului l-a eliberat…

- Vor fi astfel acoperite despagubiri in valoare de un miliard de lei, iar toate persoanele vor primi bani, in limita acestui buget. Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? In premiera, ghizii de turism se afla printre noii beneficiari. Ajutoare…

- Robert-Eugen Szep a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit agerpres.ro. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, Paul Ene a fost numit in functia…

- Liviu Bostan a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Liviu Bostan il inlocuieste pe Eugen Stefan-Dorel Cojoaca, eliberat…

- Prim-ministrul Florin Citu a decis eliberarea din functie a doi secretari de stat de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Emil-Razvan Pirjol si Liviu Rogojinaru. Deciziile au fost publicate, marti, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- ”NET (Reteaua pentru Sectorul Privat European in Turism) solicita factorilor de decizie din statele membre UE sa asigure testari fiabile, accesibile si eficiente pentru a inlocui cerintele de carantina si alte restrictii la libera circulatie a persoanelor. Activitatea agentiilor de turism din Romania…

- Valentina Saygo a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu,…