- Impreuna cu Dumitru Tudosoiu, inspectorul școlar general al ISJ Argeș, primarul Cristian Gentea a participat la premierea organizata de catre Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești. Sportivii și antrenorii au fost felicitați pentru rezultatele obținute in cursul anului. „M-am bucurat sa ii felicit…

- „Vineri, 1 Decembrie, suntem invitați sa participam la festivitațile religioase și militare, organizate de Garnizoana Pitești, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei. Ceremoniile militare și religioase, cu depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor, vor incepe la ora 9.00, urmand ca apoi sa se desfașoare…

- „Pasionații de patinaj, indiferent de varsta, se vor bucura incepand de pe 1 decembrie 2023 de patinoarul ecologic sintetic cu o suprafața de peste 700 mp, pe care l-am amplasat in Piața Vasile Milea! Incepatorii au la dispoziție figurine ajutatoare pentru facilitarea deprinderii sportului pe gheața.…

- FC Arges a anuntat, joi, la 16 ani de la trecerea in nefiinta a lui Nicolae Dobrin, retragerea definitiva a tricoului cu numarul 10. Propunerea a fost initiata de primarul Cristian Gentea. “Astazi, 26 octombrie 2023, ziua in care omagiem cei 16 ani de cand ne-a parasit Nicolae Dobrin, clubul FC Argeș…

- „Vizita in teren, in cartierul Gavana, zona „Complex Albina”. Aici au inceput lucrarile pentru construirea primei creșe, din cele 3 aprobate prin PNRR pentru Pitești, iar totul este in grafic! Voi urmari cu atenție proiectul, pentru ca la inceputul anului școlar viitor, 2024-2025, cei mici sa beneficieze…

- 88 de cupluri piteștene sarbatoresc astazi o jumatate de secol in casatorie! Alte 8 cupluri, sarbatoresc 60 de ani de mariaj. Implinirea personala alaturi de partenerul de viața, impreuna la bine și la greu, este una dintre cele mai importante reușite ale unui om! Familia este resursa cea mai valoroasa…

- Municipalitatea pitesteana a preluat astazi, 27 septembrie 2023, prin semnarea protocolului de predare-preluare, de la Ministerul Apararii Nationale, din domeniul public al statului in domeniul public al UAT, 66.036 de mp de teren in Calea Dragașani! „Alaturi de cele 12 hectare preluate anul trecut…

- Tanarul pugilist Marian Adrian Chirița, insoțit de cunoscutul antrenor Ionița Marașescu au fost felicitați joi, 14 septembrie, de edilul-șef Cristian Gentea, chiar la sediul Primariei Pitești. Ziua a inceput foarte bine! Am primit vizita boxer-ului Marian Adrian Chirița și a antrenorului Ionița Marașescu.…