Premieră. Un documentar despre realizarea vaccinului anti-Covid va fi difuzat sâmbătă, 27 februarie Documentarul "Vaccinul anti-Covid", lansat pe fondul numarului in crestere de decese si infectari al unei pandemii care a zguduit lumea, are premiera in Romania sambata, la ora 22.00, pe Discovery Channel. De ce este nevoie pentru a crea un vaccin in timp record, pentru a ameliora o pandemie? Care sunt modalitatile prin care se asigura eficienta vaccinului si cum au reusit expertii din sanatate si cei mai buni doctori din lume sa-l dezvolte? Raspunsurile la aceste intrebari sunt dezvaluite intr-un nou documentar Discovery. "Odata cu tot ce s-a intamplat in ultimul an in lume, publicul isi doreste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

