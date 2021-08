Premiera serialului „Blacklist Redemption” si noi sezoane din „Doctorul cel bun” si „Harrow” se regasesc in grila de septembrie a postului AXN. In plus, maratonul de filme de weekend va continua toamna aceasta, iar printre cele care vor putea fi urmarite luna viitoare se numara „Recuperatorul/ Get Carter”, „Amnezia/ Hardwired”, „La viteza maxima/ Driven” si „Cat imi dai ca sa te impusc?/ The Whole Nine Yards”, potrivit news.ro.

„Presedinte de rezerva/ Designated Survivor” - sezonul 3, din 14 septembrie, martea, ora 21.00, episoade triple; cu Kiefer Sutherland, Maggie Q, Kal Penn