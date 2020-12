Stiri pe aceeasi tema

- Gitanjali Rao, o adolescenta de 15 ani, din Colorado, a fost desemnata joi de revista Time ”copilul anului 2020”, notand ca ea a inventat un dispozitiv mobil pentru testarea plumbul in apa potabila, anunța National Public Radio. Intr-un interviu realizat pe Zoom de catre celebra actrița Angelina Jolie…

- Numarul deceselor zilnice din Statele Unite a ajuns miercuri la 2.157, o persoana la fiecare 40 de secunde. Este pentru prima data din luna mai cand numarul deceselor din cauza Covid-19 depaseste 2.000 in 24 de ore, potrivit The Guardian. Citește și: Gabriela Firea pune tunurile pe Nicusor…

- Zeci dintre cele mai mari publicații ale lumii, printre care New York Times, The Telegraph, Financial Times, The Guardian și Los Angeles Times marcheaza lansarea de azi a filmului documentar Colectiv in SUA, UK și Canada și scriu despre felul in care munca ziariștilor romani de investigație ”iți face…

- Democratul Joe Biden a devenit candidatul la alegerile prezidențiale care primește cele mai multe voturi din istoria alegerilor din SUA, scrie The Guardian. Potrivit sursei citate, candidatul democrat a primit, pana acum, 69.759.833 de voturi, precedentul record aparținandu-i lui Barack Obama, cu 69.498.516…

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, ii indeamna pe oameni sa mearga la cinema, in contextul in care gigantul cinematografic Cineworld se pregatește sa inchida temporar toate salile de cinema din aceasta țara dar și din Statele Unite, in contextul amanarii pentru a doua oara a lansarii noului film…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala, invita liceeni cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2021-2022. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii și iși propune…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: DOTAREA SOCIETATII MOGOS MED SRL CU ECHIPAMENTE PERFORMANTENumele beneficiarului: MOGOS MED S.R.L.Contract de finantare: nr. 5812/07.08.2020Data inceperii si finalizarii proiectului: 01 August 2019 – 31 Decembrie 2020Codul MySMIS: 132406 Obiective…