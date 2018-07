Stiri pe aceeasi tema

- S-a cerut dezbatere publica pentru viitoarea zona de promenada ceruta de Poliția Locala in zona centrala a Timișoarei. Proiectul care a ajuns vineri pe mesele consilierilor locali a fost retras, iar toți cei interesați iși vor putea spune parerea in cadrul unei dezbateri publice, a carei data va fi…

- POFTITI LA DEZBATERE…Primaria Municipiului Barlad invita reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice, ai societatii civile, ONG-urilor, companiilor private, mass-media, precum si publicului interesat, la consultarea publica privind actualizarea „Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD)…

- Potrivit unui proiect de ordin aflat in dezbatere publica, tarifele notariale pentru autentificarea unor acte, procedurile succesorale sau divorț vor putea fi stabilite in mod liber intre notari și clienții acestora. Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin privind stabilirea…

- Ministerul Finantelor a anuntat vineri ca, împreuna cu Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii, au initiat un proiect de ordin comun care stabileste modelul, continutul, si modalitatea de depunere si de gestionare a Declaratiei 112.

- Dupa ce la jumatatea lunii martie plutonierul major Timofte Ionuț a reprezentat Jandarmeria la semimaratonul „Run for Life”, aflat la Post-ul Jandarmul dambovițean, Ionut Timofte a obținut locul I la Baneasa Race – categoria 30-39 de ani apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca s-a lansat in dezbatere publica Legea achizițiilor publice, o lege așteptata de intreg mediul de afaceri.”Ministerul de Finanțe a lansat in dezbatere publica legea achizițiilor publice, o lege așteptata de intreaga…

- Proiectul Legii pensiilor ar putea fi transmis Parlamentului in aceasta sesiune si apoi sa stea o luna in dezbatere publica, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, citata de Agerpres. "Eu sper că în această sesiune parlamentară o transmitem Parlamentului…

- Proiectul Legii pensiilor in dezbatere publica Proiectul Legii pensiilor ar putea fi transmis Parlamentului în aceasta sesiune si apoi sa stea o luna în dezbatere publica, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, într-o emisiune la postul public de televiziune.…