Stiri pe aceeasi tema

- Franta a depasit pentru prima data Marea Britanie si Germania ca principala destinatie pentru investitiile internationale in Europa, arata un studiu publicat joi de firma de consultanta EY, desi numarul proiectelor ar putea fi revizuite pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite…

- Franta a depasit pentru prima data Marea Britanie si Germania ca principala destinatie pentru investitiile internationale in Europa, arata un studiu publicat joi de firma de consultanta EY, desi numarul proiectelor ar putea fi revizuite pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus

- Franta a depasit pentru prima data Marea Britanie si Germania ca principala destinatie pentru investitiile internationale in Europa, arata un studiu publicat joi de firma de consultanta EY, desi numarul proiectelor ar putea fi revizuite pe fondul efectelor pandemiei de

- Poziția Statelor Unite pe scena mondiala se deterioreaza în timpul președinției lui Donald Trump în timp ce tot mai multe țari europene privesc catre China drept viitorul lider mondial, relateaza Business Insider.Aceasta schimbare de paradigma a devenit evidenta dintr-o serie de…

- Dupa 48 de zile de la primul caz confirmat de coronavirus, Romania se afla mult mai jos pe graficul imbolnavirilor decat se regaseau majoritatea țarilor vest-europene in același moment. Același lucru e valabil și in cazul deceselor confirmate. In același timp, Ungaria și Bulgaria, țari vecine Romaniei,…

- Germania are o rata a mortalitatii cauzate de COVID-19 de doar 0,2%, chiar daca are 16.626 de cazuri confirmate pozitiv, conform The Sun, citat de DCnews. Prin comparație, Italia are o mortalitate de 7,9%, iar Marea Britanie 3,7%. Un posibil atuu al germanilor ar putea fi sistemul sanitar…

- Bulgaria a interzis intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor din 15 tari cu focare mari de coronavirus, inclusiv Germania, Franta, Italia, Spania, Olanda, Marea Britanie si Elvetia incepand cu 18 martie, a declarat ministrul sanatatii.

- Romania este unul dintre micii poluatori ai Europei si una dintre campioanele reducerii de Emisii de Gaze de Sera (GES). Angajamentul Uniunii Europene pentru anul 2020 a fost de reducere a emisiilor GES cu 20% pana in anul 2020 comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990 si realizase deja, in 2017,…