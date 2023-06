Stiri pe aceeasi tema

- Din 11 aprilie a intrat in vigoare Hotararea de Guvern (HG) prin care Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF) a introdus limitarea pentru șase luni a prețurilor maxime pentru RCA, in scopul de a oferi pieței un ragaz necesar pentru a se reașeza dupa ieșirea Euroins. Concret, societațile nu pot practica…

- Un pacient cu accident vascular cerebral acut a fost salvat de medicii neurologi și intervenționiști la Spitalul Județean de Urgența Suceava. Este vorba despre un angajat al Spitalului din Piatra Neamț care a fost transferat la Suceava, pe cale terestra, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral…

- Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei a avut onoarea ca in acest an sa fie partenerul Galei Societații Studenților in Medicina din București, primul eveniment de acest tip organizat in Romania de studenții la medicina. Cel mai activ student din punct de vedere științific…

- Dr. Vlad Predescu, Chirurg de Excelența in Chirurgie Ortopedica in Ponderas Academic Hospital, a realizat, in premiera in Romania, primele intervenții chirurgicale pentru protezarea genunchiului, folosind o proteza 3D, personalizata anatomiei individuale a pacientului. Spre deosebire de protezele standard,…

- Din 24 aprilie, in premiera și in exclusivitate in Romania, serialul „Django” (2023), un western complet diferit de canoanele genului, va fi disponibil online in Aplicația Focus Sat și difuzat de Focus Sat TV, cu episoade in premiera in zilele de luni și joi de la 21:30. O producție europeana de amploare…

- Spitalul Județean de Urgența Suceava a fost partener in organizarea celui de-al doilea Simpozion Regional Multidisciplinar de Tehnici Minim Invazive, din cadrul celei de-a 12-a Conferințe SNRIR (Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervenționala din Romania).Evenimentul s-a desfașurat la ...

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a dezvaluit ca „inchizatorul” Adrian Șut (23 de ani) a fost convocat in premiera la prima reprezentativa a Romaniei. Romania debuteaza in luna martie in campania de calificare pentru EURO 2024, pe 25 cu Andorra și pe 28 cu Belarus. Mihai Stoica a…

- Doi ortopezi de la Spitalul Județean de Urgența Suceava au efectuat in premiera locala o noua procedura chirurgicala – autogrefa osteocartilaginoasa, unui tanar de 34 de ani, care in urma cu trei ani a suferit un accident la schi. In urma accidentului au aparut leziuni importante ale cartilajului cu…