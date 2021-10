Stiri pe aceeasi tema

- Un caz in premiera a fost inregistrat la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași, unde a fost depistat un bebeluș infectat cu virusul Sars-Cov-2 imediat dupa naștere. Seful de secție Obstetrica a Maternitații, Razvan Socolov, a precizat ca starea bebelusul, in acest moment, este buna, fiind deja externat:…

- Premiera medicala in Romania! Astazi, un bebeluș care a fost nascut infectat cu noul coronavirus a fost tratat cu succes. Evenimentul fericit a avut loc la maternitatea din Iași, iar medicii spun ca acest caz este, fara dar și poate, o premiera. Iata cum se simte acum bebelușul!

- Maternitatea „Elena Doamna” din Iași a inregistrat o premiera de la inceputul pandemiei: un bebeluș s-a nascut cu COVID-19, avand test pozitiv imediat dupa naștere. Mama sa, internata cu o forma moderata a infecției cu SARS-CoV-2, era nevaccinata, insa medicii spun ca nu e o raritate. La maternitatea…

- Un bebeluș de numai o luna a murit la Iași, dupa ce a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit medicilor, cel mic avea și alte afecțiuni medicale. La terapie intensiva mai este un prunc in stare grava cu COVID-19.

- Premiera in Romania! In aceasta dimineața, un bebeluș de nici doua saptamani a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, la Iași. Așadar, copilul a devenit cel mai mic pacient infectat cu SARS-CoV-2. Iata cum a fost posibil și in ce stare se afla acum nou-nascutul!

- Cazul reprezinta o premiera pentru județul Iași, pacienta avand o greutate de 220 de kilograme și numeroase comorbiditați. Personalul medical de la Spitalul de Obstetrica și Ginecologie Cuza Voda din Iași și-a trecut in palmares o premiera medicala cel puțin la nivel local, daca nu chiar și național,…

- Medicii de la Maternitatea „Cuza-Voda” din Iași raporteaza o premiera medicala in Romania: in dimineața de miercuri, 25 august, o femeie de 220 de kilograme a nascut natural un baiat perfect sanatos. Pacienta a fost urmarita de o echipa medicala formata din zeci de membri și inca este ținuta sub observație.…

- Premiera medicala la Maternitatea Cuza Voda din Iași. O gravida cu o greutate de 220 de kilograme și mai multe comorbiditați a nascut, astazi, pe cale naturala. Femeia a adus pe lume un baiețel, iar nașterea a decurs fara complicații severe. Ținand cont de specificul cazului, a fost nevoie de o mobilizare…