O echipa de medici de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau a efectuat o intervenție chirurgicala cu ajutorul unui laser ultraperformant in cazul unui copil in cu malformații renale. Intervenția chirurgicala de la SJU Bacau, o premiera in Moldova și printre puținele din țara noastra, a fost realizata cu un aparat laser ultraperformant, donat de o companie. Pacientul este un baiat, in varsta de 12 ani, din Piatra Neamț care avea malformații renale. „Trebuie sa menționam ca intervențiile renale pediatrice sunt foarte rare in țara, ca echipa medicala care participa la astfel de operații trebuie…