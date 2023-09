Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul “Alexandru Davila” din Pitești va deschide stagiunea 2023-2024 pe 16-17 septembrie cu spectacolul “Proștii sub clar de luna”, de Teodor Mazilu, in regia renumitului artist Felix Alexa cu Adrian Titieni in rolul emblematic al teatrului mazilian, pe

- Incipient – platforma de teatru emergent, anunța premiera primului spectacol produs in laboratorul sa de creație. PARTY va avea parte de 3 prime intalniri cu publicul pe 15, 18 și 19 septembrie, la unteatru. Piesa, semnata de Tom Basden, pusa in scena de regizorul Alin Uberti, exploreaza subtilitațile…

- Retrospectiva ediției aniversare a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, care a avut loc in august, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii), se va desfașura in perioada 7-10 septembrie in București, la ARCUB (Sala Mare) și la Cinema Elvire Popesco. Proiectul este co-finanțat de Primaria…

- Duminica, 10 septembrie 2023, ora 10:30, la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare" are loc premiera spectacolului PINOCCHIO, o adaptare dupa Carlo Collodi. Regia artistica si scenariul sunt semnate de regizorul Ciprian Hutanu care, cu mult profesionalism a creionat, intr o varianta…

- Spectacolul „Insecte” aduce laolalta elemente ale fabulei, satirei sociale și a naturalismului grotesc pe care le prezinta, de altfel extrem de fidel cu textul dramaturgic al lui Capek, cu inserții din „Viața insectelor” de Victor Pelevin, sub forma unui

- Primaria Ghiroda a depus pentru finanțare proiectul unei noi școli in Ghiroda. Aproximativ jumatate din investiție urmeaza sa fie acoperita din bugetul local, iar jumatate din fonduri europene. „A fost depus astazi, in vederea finanțarii, proiectul pentru construirea unei noi școli in Ghiroda in valoare…

- Stagiunea mobila unteatru, noul proiect nascut din colaborarea Teatrului unteatru cu partenerii Morten Bruun, pune scena pe roți și plimba cea mai dezbatuta poveste despre sași prin satele și orașele din Transilvania. Calatoria a inceput sambata, pe 24 iunie, la Cisnadioara, cu primele doua reprezentații…

- Proiectul pe care Teatrul Național din Timișoara l-a imaginat și pe care il construiește pentru anul Capitalei Europene a Culturii il definește ca teatru de atitudine, ca voce a tuturor, indiferent de categoriile decise de societate. Din aceasta perspectiva, joi seara, Teatrul Național a marcat un moment…