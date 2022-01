Premieră în SUA: Un oraș introduce polițe de asigurare pentru armele de foc Orașul San Jose din statul american California a devenit primul oraș din Statele Unite care le va cere proprietarilor de arme sa aiba asigurare pentru acestea, anunța Reuters.



Primarul orașului a declarat marți dupa ce proiectul a fost votat de consiliul local ca fondurile care vor fi strânse prin aceasta masura vor fi folosite pentru finanțarea unor &"programe bazate pe date care sa reduca violența cu arme de foc și prejudiciile cauzate de acestea&".



&"Le mulțumesc colegilor mei din consiliul local care continua sa-și arate angajamentul fața de reducerea violenței cu arme…

Sursa articol: hotnews.ro

