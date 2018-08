Stiri pe aceeasi tema

- OMS va acorda asistenta tehnica Romaniei pentru elaborarea unui nou cadru legal din domeniul sanitar, a anuntat, ieri, Ministerul Sanatatii, precizand ca, in prezent, o echipa de specialisti lucreaza la noul Cod de legi, in cadrul unui proiect cu finantare externa. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea,…

- Ministerul Sanatații aanunțat, astazi ca Biroului Regional Europa al Organizației Mondiale a Sanatații va sprijini specialiștii romani in derularea unor proiecte importante din domeniul sanitar. Sorina Pintea, ministrul Sanatații s-a intalnit astazi dr. Nedret Emiroglu, directorul pentru urgențe…

- "Nu mi-a venit sa cred. In prima faza am crezut ca e trucaj, nu puteam sa imi imaginez ca un om, o asistenta medicala, o femeie, o viitoare mama poate sa aiba acest comportament. Cred ca nu are nicio scuza si cred ca nicio explicatie nu sta in picioare", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.…

- Numarul donatorilor de organe a scazut dramatic in Romania, a declarat, luni, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca se va forma un grup de lucru care, in cel mult doua luni, va veni cu o propunere a unui nou proiect de lege a transplantului.Citește și: Tariceanu, Dragnea si Dancila,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a anunțat luni ca, la nivelul MS exista un comitet de criza care gestioneaza toate problemele care apar in zonele inundate. Au fost distribuite deja pastile cu clor pentru dezinfectare acolo unde apa este infectata, a spus ministrul Sanatații. ”Inca se saptamana trecuta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a semnat ordinul de numire a doctorului Alexandra Anca Muresan in functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant, informeaza miercuri Ministerul Sanatatii. Se impune restructurarea Agentiei Nationale de Transplant, pentru buna functionare si transparentizare…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, la Slatina, inceperea procedurii de achizitie a 1.000 de incubatoare pentru copii, astfel incat sa fie acoperit necesarul din maternitati, transmite Agerpres.ro. Pot sa va spun ca saptamana aceasta Ministerul Sanatatii va demara un proiect, in sensul ca…