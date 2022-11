Stiri pe aceeasi tema

- Familia unei tinere din Romania care a murit la Roma, in Italia, din cauza unui șoc septic cauzat de un ulcer duodenal perforat a inaintat o plangere pentru omor din culpa, reclamand printre altele ca ambulanța a venit prea tarziu, dupa aproape 3 ore.

- DEMERSURI… Dupa o serie de eforturi comune ale institutiilor din Romania si Republica Moldova, in sensul combaterii contrabandei cu tigari, iata ca cele mai recente cifre arata ca acestea au dat rezultate. Ieri, in vama Albita, reprezentanti ai Politiei de Frontiera, ai Vamilor de pe ambele maluri de…

- Polițiștii din Fagaraș au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioada de cinci zile pe numele unei femei de 44 de ani, dupa ce, intr-un acces de gelozie, aceasta și-a agresat concubinul in varsta de 64 de ani, in acest caz desfașurandu-se cercetari pentru violența in familie. „Politisti…

- O deschidere aparte de an scolar a avut loc luni, in Aula Magna „Mihai Eminescu" a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi: pentru Scoala „Junior". Despre aceasta „Ziarul de Iasi" a scris recent ca a devenit singura scoala gestionata de o universitate care ofera cursuri de la gradinita pana la…

- La data de 02.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciului Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc…

- Violența domestica este o realitate a zilelor noastre. Numai ieri, 2 septembrie, au fost emise de catre polițiștii maramureșeni nu mai puțin de trei ordine de protecție. In primul caz, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca in data de 28 august…

- Dupa o jumatate de secol de casnicie, o femeie a cerut protectia legii impotriva sotului. Judecatorii din Pascani au aprobat emiterea unui ordin de protectie. In apel, batranul a cerut sa i se permita folosirea bucatariei de vara, pentru a-si face de mancare. Sotia s-a opus vehement, afirmand ca barbatul…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul dublei crime din Baciu, care a șocat clujenii. Mama barbatului de 30 de ani obtinuse anul trecut ordin de protectie impotriva sa, dupa ce acesta ar fi fost violent si a fost nevoita sa cheme politia. Mai tarziu insa, l-a primit in propria casa pe agresor. Atenție,…