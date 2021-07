Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa anunțarea la București a celei mai importante competiții de esports organizate vreodata in estul Europei, The International 10 – Dota 2, cu premii de peste 40 de milioane de dolari, dar și apropierii Olimpiadei de la Tokyo, unde Intel organizeaza un test in vederea acceptarii…

- Turneul final al EURO 2020, care este gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti, a inceput pe 11 iunie 2021 si se va incheia pe 11 iulie 2021. Meciul de deschidere a fost cel dintre Italia si Turcia, scor 0-3, disputat la 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc…

- ”Vineri, 2 iulie, la Centrul International de Conferinte al Universitatii Valahia, compania Supercom a semnat un nou contract de colectare si transport ale deseurilor municipale din judetul Dambovita, in urma participarii si castigarii licitatiei publice organizata de catre ADI Salubritate. Contractul…

- Un numar de 2.103 elevi din Bucuresti si 20 de judete au participat la faza de pretestare PISA 2022, pentru prima oara administrata computerizat. Programul pentru Evaluarea Internationala a Elevilor (Programme for International Student Assessment - PISA) este un studiu de evaluare comparativa…

- Partida de deschidere este Italia Turcia, iar finala se va juca pe stadionul "Wembleyldquo; din Londra. Campionatul European de fotbal incepe vineri, 11 iunie, meciurile urmand a se disputa, pana pe 11 iulie, in 11 orase de pe batranul continent, printre care si Bucuresti.Capitala Romaniei va gazdui…

- Arena Naționala din București va gazdui patru meciuri de la EURO 2020. Doua sunt din Grupa C și o optime de finala. In țara noastra vor veni cu siguranța Austria, Macedonia de Nord și Ucraina. Programul meciurilor de pe Arena Naționala este urmatorul: 13 iunie, de la ora 19:00: Austria – Macedonia de…

- Azi se disputa turul celor cinci finale din barajul pentru promovarea in Liga 2, iar meciul dintre Oțelul și Dacia Braila este primul al zilei, urmand a incepe la 13:30. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe LookSport și DigiSport 1. liveSCORE de la 13:30 » Oțelul…

- Dr. Denis Amet este originar din Constanta si face parte din echipa ARES, unde efectueaza periodic proceduri complexe de aritmologie.Un pacient care sufera de o boala cardiaca ereditara rara a beneficiat, in premiera, la Bucuresti, de un defibrilator automat complet extra cardiac.Tehnologia este folosita…