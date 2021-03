Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sarbatorita pe 15 ianuarie, Muzeul Național de Istorie a Romaniei va expune, in premiera, afișul primului film documentar romanesc “Eminescu, Veronica, Creanga”, din 1914, film comemorativ realizat de Octav Minar și editat de Casa Pathe Freres. Afișul, recuperat in…

- Bilanțul la nivelul economiei mondiale al anului 2020, primul ”an pandemic” din istoria capitalismului este pe departe de a fi analizat și ințeles in profunzime. Schimbarile pe care le-a generat reprezinta tendințe pe termen lung ale apariției unei noi paradigme ale funcționarii și dezvoltarii modelului…

- Globalizarea neomarxista are ca obstacol in implementarea ei conștiința naționala, patriotismul, naționalismul, exact lucrurile pe baza carora s-au construit națiunile. Milenii de istorie, milenii de lupte și sacrificii care au dus la formarea națiunilor lumii incep sa fie șterse cu buretele…

- Pe 16 noiembrie Moderna a anunțat ca vaccinul sau are o eficiența de aproximativ 95 % in prevenirea coronavirusului, dar serul a fost conceput inca de pe data de 13 ianuarie, cu doua luni inainte de declararea pandemiei, noteaza New Iork Magazine. Vaccinul anti-covid-19 Moderna, gata inainte de izbucnirea…

- Marian Ralea este unul dintre actorii care duc dorul scenei. In plina pandemie, teatrele s-au inchis și nu se știe cand se va indrepta situația. Actorul a vorbit despre ultimul spectacol care a avut loc in luna septembrie, inainte sa reinchida teatrele.„Se vor gasi alte forme teatrale de expresie. E…

- Luna aceasta se face anul de cand a inceput coșmarul numit COVID-19 printr-un mic anunț aparut pe site-ul Ministerului chinez al Sanatații, anunț caruia Organizația Mondiala a Sanatații nu i-a dat atunci prea multa importanța.

- Din cauza crizei generata de pandemia de coronavirus, multi romani din strainatate au luat hotararea de a reveni in tara cu toata familia. Copiii care au studiat in scoli din vestul Europei sunt inscrisi acum in scolile din Romania. Revenirea lor in sistemul romanesc de invatamant nu este deloc usoara,…