Premieră în industria de streaming: SoundCloud îi va remunera pe artişti în funcţie de durata ascultărilor muzicale Platforma muzicala SoundCloud, ce permite artistilor sa isi prezente compozitiile in fata ascultatorilor din lumea intreaga, a anuntat marti ca va lansa incepand din luna aprilie un nou sistem de remunerare a artistilor, care va reprezenta o premiera mondiala in industria platformelor de streaming si care se va baza pe timpii de ascultare dedicati fiecarui artist, informeaza AFP. In prezent, functionarea platformelor de streaming muzicale, precum Spotify si Deezer, este simpla: atunci cand un abonat plateste 10 euro pe luna, o mare parte din aceasta suma " migreaza" spre artistii cu cele mai ascultate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Pavilion Muzical – lecții muzicale in clasa și acasa“, o platforma prietenoasa dedicata cunoașterii tainelor muzicii va ajunge in intreaga țara. „Am facut inca un pas important spre idealul nostru de a imbunatați actul educațional in randul copiilor și tinerilor pasionați de muzica. Lecțiile…

- Cand vine vorba de servicii de streaming muzical, una dintre cele mai mari diferențe dintre Apple Music și Spotify este ca acesta din urma ofera utilizatorilor opțiunea de a asculta gratuit in schimbul anumitor limitari și reclame. Spotify este in prezent lider in materie de streaming muzical. Ar putea…

- iOS 14.5 va include, in sfarsit, o optiune prin care utilizatorii pot alege aplicatia de streaming muzical pe care vor sa o foloseasca in mod curent. In prezent, redarea melodiilor care sunt disponibile pe platformele de streaming se face, in mod implicit, cu Apple Music. Dupa instalarea iOS 14.5, la…

- NASA va crea o noua funcție de consilier pentru clima in cadrul acesteia, ca parte a obiectivelor științifice și de mediu ale noii administrații Biden pentru agenția spațiala americana, potrivit AFP, citeaza hotnews.ro.

- Edilul a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca nu va candida la nicio funcție politica atat timp cat este judecat in dosarul Skoda. Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Iași a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului Mihai Chirica la data faptei in calitate…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, au semnat un acord cu serviciul de streaming Spotify pentru a produce continut audio original, informeaza Variety, potrivit news.ro. Conform contractului multianual, compania Archewell Audio a cuplului va crea programe exclusiv pentru Spotify. Intre…

- Disney, unul dintre cei mai mari producatori globali de filme si productii de entertainment, a anuntat planul pentru viitorul deceniu: va lansa 10 noi productii din seria Star Wars si 10 din seria Marvel, anunta BBC. Productiile vor fi lansate pe platforma de streaming Disney +, care rivalizeaza cu…

- Discovery Inc. a anuntat joi ca va lansa la nivel global, in mai multe etape, discovery+ (www.discoveryplus.com), serviciu de streaming cu abonament al emisiunilor inspirate din realitate, potrivit news.ro.Platforma va fi disponibila in SUA din 4 ianuarie 2021. Discovery+ va fi lansata global in…