- In peisajul gimnasticii autohtone, a aparut o noua competitie: Cupa Romaniei pe echipe mixte. La startul editiei inaugurale, gazduite de BT Arena din Cluj-Napoca, vor fi prezenti si gimnasti si gimnaste din Constanta. Larisa Iordache, Cristina Nedelcu si Marian Dragulescu, trei dintre cei mai buni gimnasti…

- BT Arena din Cluj-Napoca va gazdui, in 10 decembrie, prima editie a Cupei Romaniei la gimnastica artistica si aerobica. Tragerea la sorti a echipelor mixte participante a fost facuta de Larisa Iordache, Cristina Nedelcu si Marian Dragulescu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sabrina Maneca Voinea, cea mai buna gimnasta junioara din Romania, așteapta cu nerabdare 2023, primul sau an de seniorat și anul decisiv pentru calificarea la JO. La junioare, sportiva de 15 ani a urcat de trei ori pe cea mai inalta treapta a podiumului la Campionatul Național de la Bacau! „Am caștigat…

- Cristina Neagu iși pregatește retragerea! Sportiva din Romania a anunțat, in urma cu puțin timp, pe rețele sociale, ca ieri a jucat ultimul meci la un Campionat European. „Messi al handbalului” a spus de mai multe ori ca Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024, va fi ultima competiție la care va…

- Romania va participa cu sapte sportivi, doi la feminin si cinci la masculin, la a 51-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica, programata la Liverpool in perioada 29 octombrie-6 noiembrie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Gimnastica. Fii la curent…

- Naționala U21 a Romaniei va evolua in grupa B la Euro 2023, impotriva reprezentativelor similare din Spania, Croația și Ucraina. Drumul „tricolorilor” spre Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, este unul complicat. Primele doua formații din fiecare grupa se califica in sferturile de finala. In „sferturi”…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, joi, ca Romania nu va participa cu echipa la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica, programate la Liverpool in perioada 29 octombrie – 6 noiembrie. Acesta a mai subliniat ca, prin schimbarea regulamentului,…

- Sportivul din sud-estul Angliei, caruia nu i s-a dezvaluit numele, s-a prabusit dupa ce parcursese 38 de km din cei 42,195 km ai traseului."Desi a primit imediat primul ajutor, iar ambulanta a ajuns in 3 minute la fata locului, decesul a survenit la spital. Familia a solicitat ca numele barbatului sa…