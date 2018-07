Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii festivalului Plai, eveniment ce va avea loc in perioada 14 – 16 septembrie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, au anunțat o serie de noi artiști care vor fi prezenți la ediția din acest an, majoritatea lor aflați in premiera in țara noastra. Lista artiștilor care completeaza programul…

- Ansamblul folcloric „Banatul” va celebra Romania 100 oferind iubitorilor de folclor autentic un spectacol in premiera, organizat de Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis, care va avea loc joi, 14 iunie, ora 19.00, la sala Capitol. Orchestra dirijata de Sebastian Rosca va interpreta cantece din…

- Municipiul Resita gazduieste joi, de la ora 10.00, Crosul National „Ziua Olimpica” editia a XIV-a. Actiunea se incadreaza in seria de evenimentelor sportive desfasurate in luna olimpica si este organizata de catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in colaborare cu Academia Olimpica Romana - Filiala…

- Sambata, 9 iunie, la ora 10.00, din fata Salii Sporturilor, se da startul celei de-a 31-a editii a Crosului Ziua Olimpica. Evenimentul, la care sunt asteptate sa participe aproximativ 400 de persoane, este organizat de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Asociatia Judeteana de Atletism Constanta,…

- Cu ocazia Zilei Europei și a Centenarului Marii Uniri, Direcția de Cultura și Sport Carei și Centrul Cultural Carei organizeaza, prima ediție a concursului de cultura generala Romania europeana in 100 de intrebari. Evenimentul va avea loc joi, 10 mai 2018, incepand cu ora 17.00, in sala Deak Endre a…

- Centrul judetean de excelenta din Timis se afla in al doilea an de activitate, avand angrenati 781de elevi si 64 de profesori. Atat numarul elevilor... The post La Centrul judetean de excelenta, primavara se numara premiile. Trei elevi vor reprezenta Romania in lume appeared first on Renasterea banateana…

- Suporterii prezenți in Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, la meciurile dintre Romania și Elveția din Fed Cup, programate sambata și duminica, vor avea parte de o surpriza. Organizatorii pregatesc o coregrafie originala, nemaivazuta pe terenurile de tenis, o premiera mondiala. Tot ...

- Simona Halep a postat pe Facebook un clip in care-i invita pe fanii din Romania la Sala Polivalenta din Cluj „sa facem ceva special pentru Romania”. Organizatorii pregatesc o premiera mondiala pentru meciul de Fed Cup, Romania – Elvetia.