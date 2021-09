Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Craig a primit gradul lui James Bond in Marina britanica. Actorul britanic, care a interpretat rolul lui James Bond in ultimii 15 ani, deține acum gradul pe care il are spionul din carțile lui Ian Fleming in Marina Marii Britanii: commander (comandor), deși cu titlu onorific. Anunțul vine cu…

- “De ce ar trebui o femeie sa-l joace pe James Bond, cand ar trebui sa existe un rol la fel de bun ca James Bond, pentru o femeie?”, a intrebat actorul inainte de ultima sa apariție in rol. Daniel Craig il interpreteaza pe James Bond, pentru ultima data, in “No Time To Die”. Intr-un interviu acordat…

- Actorul Daniel Craig se intoarce pentru ultima oara in rolul lui James Bond in filmul "No Time To Die". Premiera va avea loc in 30 septembrie. Pentru a le da și celor mici ocazia sa se simta spioni, Aston Martin a lansat acum DB5 Junior. Pe scurt, versiunea in miniatura a celebrei mașini pe care spionul…

- Dupa cateva amanari a datei de lansare, așteptarea fanilor popularei francize 007 va lua sfarșit toamna aceasta, cand filmul cu numarul 25 din seria Bond va intra in cinematografele din intreaga lume. In Romania, avanpremiera are loc pe 30 septembrie, iar premiera pe 1 octombrie. In “No Time to Die”,…

- Premiera mondiala a urmatorului film din seria James Bond, 'No Time To Die', va avea loc pe 28 septembrie la Royal Albert Hall din Londra, conform contului oficial de Twitter al filmului, informeaza AFP si PA Media/dpa. Ultima reprezentatie a lui Daniel Craig in rolul lui 007 a fost amanata…