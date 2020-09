Premieră eco: Energie electrică și îngrășăminte agricole din deșeuri printr-o investiție de 100 milioane euro Realizarea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor in județul Galați este un proiect de peste 100 milioane euro, fiind o premiera in Romania și țarile din Europa de Est. Este o investiție a Consiliului Județean Galați, realizata cu fonduri europene, care implica toate orașele și comunele din județul Galați. Cea mai importanta componenta a sistemului va fi o statie ultramoderna de tratare a deseurilor, dotata cu un digestor si cu o turbina de producere a energiei electrice. Sistemul va fi echipat cu tehnologii de ultima ora pentru a transforma deșeurile in ingrașamant agricol și pentru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

