Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a primit raspuns din partea clubului Armatei cu privire la solicitarea de a juca pe stadionul Steaua meciurile din finalul play-off-ului, cu CFR și Rapid: "Nu putem onora cererea din doua motive" Mihai Stoica anunța zilele trecute ca FCSB a depus o noua solicitare catre CSA Steaua, ca sa…

- Manchester City a facut spectacol pe Etihad Stadium si s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. "Citadinii" au spulberat-o pe RB Leipzig cu scorul de 7-0 in mansa secunda a optimilor.

- Marcator al unui gol in Farul - Rapid 2-1, extrema Adrian Mazilu atrage atenția echipelor din campionatele tari. La finalul partidei de la Ovidiu, Viorel Moldovan a dezvaluit ca mai multe echipe din Franța l-au cautat pentru a se interesa de situația lui Adrian Mazilu. Adrian Mazilu, in atenția echipelor…

- Siraba Dembele, extrema de la CSM București, și Alexandra Lacrabere, fosta jucatoare la Rapid, au anunțat ca acesta este ultimul sezon al carierei lor, ambele fiind campioane mondiale cu Franța in 2017. Doua jucatoare emblematice pentru naționala Le Bleus vor lasa mingea sa se odihneasca la finalul…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, 212 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Macon (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 40.000 de dolari. Miercuri, 22 februarie, in runda inaugurala, romanca a invins-o, in doua seturi,…

- Dennis Șerban s-a retras din fotbal in 2007, la doar 31 de ani, dupa o a doua experiența la Dinamo. Fostul mijlocaș trecut și pe la Steaua și Rapid, a vorbit despre retragerea sa prematura: „Cred ca am facut o greșeala mare, dar asta e. Mi-o asum. M-am simțit așa... nu știu... am avut un sentiment neplacut…

- Echipele feminine de handbal CSM Bucuresti si Brest Bretagne Handball (Franta) au terminat la egalitate, scor 30-30 (15-18), partida de la Sala Polivalenta, contand pentru penultima etapa a Grupei A a Ligii Campionilor. Un meci cu multe rasturnari de scor, Cristina Neagu aducand un punct CSM-ului cu…

- Șase fete minore au fost inșelate prin metoda „Loverboy”. Fetele au fost obligate sa se prostitueze in cluburi din Craiova, Pitești și Timișoara, dar și in țari precum Italia, Franța și Elveția. Procurorii DIICOT au destructurat gruparea. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…