- Manchster United s-a impus la limita pe terenul lui Sheffield United, 2-1, intr-un meci din etapa a 9-a din Premier League. Chiar in ziua in care legenda clubului, Sir Bobby Charlton, a murit, trupa lui Erik Ten Hag a obținut o victorie pe care i-au dedicat-o fostului mare fotbalist. Dupa un inceput…

- Newcastle United a reușit scorul etapei cu numarul 6 din Premier League. Trupa pregatita de Eddie Howe (45 de ani) s-a impus cu 8-0 pe terenul celor de la Sheffield United. Festival de goluri in aceasta seara pe Bramall Lane. Sheffield United, formație pregatita de Paul Heckingbottom (46 de ani), a…

- Echipa engleza Manchester United s-a impus sambata, in deplasare, scor 1-0, in fata formatiei Burnley, in etapa a sasea din Premier League, anunța news.ro.Manchester United a inscris in finalul primei reprize, prin Bruno Fernandes, care a deschis scorul in minutul 45, din pasa lui Jonny Evans. Elevii…

- Tabloidul The Sun relateaza ca patru jucatori ai lui Manchester United, Bruno Fernandes (29 de ani), Scott McTominay (26), Lisandro Martinez (25) și Victor Lindelof (29), au fost implicați intr-un conflict petrecut la cabine, dupa 1-3 cu Brighton in Premier League. Ca și cum nu-i era de ajuns startul…

- Campioana en-titre a Angliei si a Europei, Manchester City, s-a impus sambata seara cu un categoric 3-1, in deplasare, in fata lui West Ham United, in etapa a 5-a din Premier League, conform Agerpres.Pe Stadionul Olimpic din Londra, West Ham a deschis scorul in minutul 36, prin James Ward-Prowse,…

- Primul weekend din septembrie se incheie cu meciuri interesante in fotbalul european. Meciul zilei de duminica in Premier League le aduce fața in fața pe Arsenal și Manchester United, pentru ca in Spania lumina reflectoarelor sa fie ațintita spre Barcelona și Atletico Madrid, doua favorite la titlu.…

- Erling Haaland (23 de ani) a ramas surprins cand, in timp ce sarbatorea golul cu care a deschis scorul, un suporter al lui Man. City a incercat sa-l pupe. Prins cu greu de stewarzi, intrusul s-a dovedit a fi Terry Flanagan, deținatorul centurii cu diamante intre 2015 și 2017. Erling Haaland a ratat…

- Manchester United primește diseara, de la ora 22:00, vizita celor de la Wolves, intr-o partida care inchide prima runda a noului sezon de Premier League. Meciul se joaca de la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. ...