Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

Formatia Manchester City a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Leicester, intr-un meci din etapa a 31-a campionatului Angliei, potrivit news.roAu marcat Stones '5 si Haaland '13 (penalti), '25 pentru gazde, respectiv Iheanacho '75 pentru Leicester.

Arsenal Londra, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Fulham, duminica, intr-o partida din etapa a 27-a a sezonului."Tunarii" s-au impus prin golurile marcate de Gabriel dos Santos (21), Gabriel Martinelli (27) si Martin Odegaard (45+2).

Echipa Brentford viseaza in continuare la o calificare in cupele europene, dupa ce a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formatia Fulham, luni seara, in ultimul meci al etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei.

Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 25-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro:

Echipa Manchester City a invins duminica, pe teren propriu, formatia Aston Villa, scor 3-1, intr-un meci din etapa a 23-a din Premier League. In aceeasi etapa, Manchester United a invins in deplasare, scor 2-0, echipa Leeds United.

Organismul care reprezinta arbitrii profesionisti englezi (PGMOL) a recunoscut duminica, intr-un comunicat, ca doua erori au fost comise de catre arbitrajul video (VAR) in detrimentul echipelor Arsenal Londra, liderul campionatului de fotbal al Angliei, si Brighton, sambata, in cursul etapei a 23-a…

Arsenal Londra, ocupanta primului loc in clasamentul campionatului de fotbal al Angliei, a obtinut doar un rezultat de egalitate pe teren propriu in compania formatiei Brentford (scor 1-1), sambata, intr-un meci din etapa a 23-a a sezonului.