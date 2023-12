Premier Energy achiziţionează acţiunile CEZ Vânzare ”In data de 21.12.2023, compania CEZ Vanzare a fost achizitionata de Premier Energy. Tranzactia va intra in vigoare dupa parcurgerea prealabila a tuturor procedurilor legale necesare. Premier Energy este furnizor de gaze pentru consumatori casnici si non-casnici (din zona de retail, industrie, comert), opereaza si detine o retea de distributie de gaz in Bucuresti si in zonele limitrofe capitalei: zona de Sud si de Vest a tarii, cat si in localitati mai mici din partea de nord a Romaniei”, se arata intr-un comunicat al companiei. Compania reprezinta al treilea cel mai mare jucator din piata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

