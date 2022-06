Premiaţi la Ciorani, promovaţi la Limpeziş, ­contestaţi la… Gugeşti! O serie de jucatori prahoveni sunt in atenție dupa unul dintre meciurile de baraj organizate de catre Federația Romana de Fotbal! Paradoxal, nu in meciurile campioanei din Prahova – CS Paulești au fost probleme cu ”prahovenii”, ci in jocurile disputate de campioana din Buzau – Voința Limpeziș! Asta dupa ce adversara buzoienilor (calificați dupa 5-2 pe teren propriu și 1-1 in Vracea)- clubul Victoria Gugești- a formulat o contestație privind dreptul de joc al acestor fotbaliști! Conform site-urilor vrancea24.ro și actualitateavranceana.ro, echipa din Gugești iese la atac dupa ce a pierdut barajul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

