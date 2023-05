Prelungire termen depunere cereri de plata pana la data de 31 mai 2023 inclusiv.

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial nr.407 din 12.05.2023 a fost publicata Hotararea Guvernului nr.422/10.05.2023 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal si zootehnic din cadrul Planului strategic…

- Institutia precizeaza ca, pana la data de 16 Mai 2023, FGA a receptionat un numar de 71.774 cereri de plata, pentru Euroins SA. Dintre acestea, Fondul a inregistrat: 38.492. Fondul de Garantare a Asiguratilor (FDA) anunta, miercuri, ca, avand in vedere ca au trecut 60 de zile de la ridicarea autorizatiei…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FDA) anunta, miercuri, ca, avand in vedere ca au trecut 60 de zile de la ridicarea autorizatiei de functionare in cazul Societatii Euroins Asigurare-Reasigurare SA, a putut autoriza primele cereri de plata. Este vorba de peste o mie de cereri, in valoare de peste…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat marți ca a primit peste 60.000 de cereri de plata, pana la data de 1 mai, din partea pagubiților și foștilor clienți Euroins, pentru acordarea unor despagubiri și respectiv restituirea de prime in urma rezilierii contractelor cu acest asigurator, insa…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubitilor asiguratorilor RCA intrati in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anuntat vineri Fondul care se alimenteaza din contributiile celorlalti asiguratori…

- Pagubiții și clienții Euroins au transmis peste 30.500 de solicitari la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) privind cereri de plata de daune ori restituiri de prima, dar pana la acest moment Fondul a inregistrat oficial puțin peste 10.100 de astfel de cereri.

- Pagubiții și clienții Euroins au transmis peste 16.000 de solicitari la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) privind cereri de plata de daune ori restituiri de prima, dar pana la acest moment Fondul a inregistrat oficial puțin peste 4.100 de astfel de cereri.