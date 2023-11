Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 15 Noiembrie 1987 a avut loc revolta anticomunista a muncitorilor de la Brasov. Miscarea de protest a izbucnit in sectia “440 “Matrițe” a Intreprinderii de Autocamioane Brașov dupa ce muncitorii s-au vazut cu salariile injumatatite. Cum conducerea uzinei nu le-a oferit explicatii, lumea a…

- Video | Filmul lui Hitchcock devine realitate! Ciorile și-au facut 'cuib' in curtea spitalului din Bistrița și a starnit revolta manageruluiManagerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita, Gabriel Lazany, reclama, luni seara, galagia pe care sute de ciori o fac in copacii din curtea unitatii…

- Un nou cutremur s-a produs astazi in Romania. Seismul a avut o magnitudine de 4,0. Cutremurul a avut loc la ora 16:06 la o adincime de 129 de km, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, noteaza Noi.md. {{710234}}Seismul s-a produs la 53 km de Focșani, la 59 km de Buzau, 61 de km de Sfintu-Gheorghe,…

- Cum a intrat Hamas in Israel? Filmul evenimentelor din 7 octombrie 2023Un atac surpriza al Hamas asupra Israelului, care a implicat barbati inarmati care au patruns dincolo de barierele de securitate si o avalansa de rachete lansate din Gaza, a avut loc sambata, in zorii zilei, in timpul marii sarbatori…

- „In ziua de 23 Septembrie 2023, la ora 21:51:09 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 88.6 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km V de Focsani, 62km N de Buzau, 65km E de Sfantu-Gheorghe,…

- Incidentele au avut loc vineri dupa amiaza, in localitatea Godeni din judetul Arges. Dupa ce s-a certat cu sotia, un barbat in varsta de 44 de ani si-a luat fiica in varsta de 4 ani, s-a urcat cu ea pe un siloz si a inceput sa ameninte ca se arunca de acolo. „La fata locului s-au deplasat politistii…