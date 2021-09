Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a acordat marți seara un interviu postului de televiziune Digi 24, oficialul fiind nevoit sa se delimiteze de afirmațiile șocante ale prezentatorului Cosmin Prelipceanu. Intr-o discuție despre refuzul parinților de a se vaccina sau de a-și vaccina copiii…

- DSP-urile vor anunta daca saptamana urmatoare copiii vor merge la școala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Parinții vor afla vineri de la direcțiile de sanatate publica daca saptamâna urmatoare copiii lor vor merge la școala. În localitațile în care rata de…

- Parinții vor primi chestionare de vaccinare referitoare la copiii lor dar nu vor fi obligați sa raspunda la ele. Aceasta precizare a fost facuta, joi seara, de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Intrebarile se refera la intenția parinților de a accepta sa le fie vaccinați copiii anti – Covid. Potrivit…

- Deschiderea anului scolar va avea loc in 13 septembrie cu prezenta fizica pentru toti elevii, iar parintii isi vor exprima sau nu acordul de vaccinare al copiilor de peste 12 ani, prin completarea unor formulare, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Ceremonia de deschidere va avea o durata…

- Parintii vor primi un formular in care vor raspunde la intrebarea daca isi vaccineaza sau nu copiii. Pentru asta, in fiecare scoala va exista o persoana care va tine legatura cu ei, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Digi24. Ministrul a vorbit la Digi24 si despre conditiile in care…

