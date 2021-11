Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate meciul disputat cu reprezentativa Islandei, scor 0-0, in penultima etapa a Grupei J din preliminariile CM 2022, joi seara, pe stadionul Steaua. Prima ocazie le-a aparținut oaspeților. In minutul 11, Bjarnason a trimis mult peste poarta lui Nița.…

- Cazuta pe locul trei în Grupa J dupa ce Macedonia de Nord s-a impus în Armenia, naționala de fotbal a României este obligata sa obțina victoria în fața Islandei în preliminariile CM 2022. Meciul din Ghencea va începe de la ora 21:45 și va fi transmis în format…

- Naționala României se afla în fața primei "finale" în lupta pentru locul al doilea al Grupei J de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2022. Selecționerul Mirel Radoi va folosi un sistem ofensiv împotriva Islandei, cu Ianis Hagi Mitrița, Denis Alibec și Florin…

- Mirel Radoi a anunțat ca va mai fi selecționerul României înca doua meciuri, iar în eventualitatea în care tricolorii vor ajunge la barajul de calificare pentru Mondialul de Fotbal din 2022 el nu se va mai afla pe banca tehnica. FRF a oferit marți un prim punct de vedere. Ce…

- Victorioasa în fața Armeniei și ajutata de succesul Germaniei pe terenul Macedoniei de Nord, echipa naționala de fotbal a României a urcat pe locul doi în clasamentul Grupei J de calificare la Camaionatul Mondial din 2022 și este favorita pentru a ajunge la baraj.Unicul gol…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Islandei, scor 2-0, in deplasare, intr-un meci disputat joi seara, in etapa a patra a preliminariilor CM 2022. Romania a adunat doar șase puncte in primele trei etape din Grupa J. Prima ocazie a meciului a avut loc in minutul 4, cand Man i-a pasat…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Islandei, scor 1-0, in deplasare, intr-un meci disputat joi seara, in etapa a patra a preliminariilor CM 2022. Romania a adunat doar șase puncte in primele trei etape din Grupa J. Prima ocazie a meciului a avut loc in minutul 4, cand Man i-a pasat…

- Romania a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Islandei, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Au marcat: Man ’47, Stanciu ’83. Au evoluat urmatoarele echipe: Romania: Nita – Ratiu (Manea ’68), Chiriches, Nedelcearu, Camora – Stanciu, Nedelcu, Cicaldau…