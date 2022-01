Stiri pe aceeasi tema

- Patru adulți și un copil au fost raniți grav, dupa ce prelate unei terase din Sinaia s-a prabușit. Incidentul s-a petrecut duminica dupa-amiaza. Victimele au fost transportate de urgența la spital cu o ambulanța SMURD.

- Prelata unei terase plina de zapada, s-a prabușit peste cinci oameni in Sinaia. Trei persoane au fost transportate la Camera de Garda a Spitalului Județean Ploiești, informeaza Observatorul Prahovean. Conform informațiilor ISU Prahova, cinci persoane se aflau pe terasa in momentul in care, acoperișul…

- Prelata unei terase a cedat sub greutatea zapezii și a cazut peste 5 clienți care stateau la masa. Printre ei era și o fetița de numai 6 ani. Copilul și alți doi adulți au fost transportați la spital.

- Stratul de zapada e consistent la Sinaia, si asta deoarece a nins foarte mult in ultimele ore. Se pare ca sub presiunea zapezii, prelata unei terase din statiunea montana Sinaia a ceda.Printre cele 5 victime se afla si un copil. Se pare ca doua persoane si copilul au fost trimise la Camera de Primiri…

- Doi adulti si un copil au ajuns la spital, duminica, dupa ce prelata care acoperea terasa unui restaurant din Sinaia s-a prabusit sub greutatea zapezii. Salvatorii din cadrul Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta Prahova intervin duminica dupa-amiaza pentru degajarea unei terase care s-a prabusit,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova intervine duminica dupa amiaza, 2 ianuarie 2022, pentru degajarea unei terase care s a prabusit surprinzand mai multe persoane. Restaurantul se afla situat in orasul Sinaia, pe aleea Cazarmii. Conform reprezentantilor ISU Prahova, prelata terasei a cedat…

- Doi adulti si un copil au ajuns la spital dupa ce prelata care acoperea terasa unui restaurant din Sinaia s-a prabusit sub greutatea zapezii. Salvatorii din cadrul Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta Prahova intervin duminica dupa-amiaza pentru degajarea unei terase care s-a prabusit, surprinzand…

- Incident grav, duminica dupa-amiaza, la Sinaia. Un copil și 4 adulți au fost surprinși de prelata unei terase care s-a prabușit sub greutatea zapezii, conform Ziarul de Ploiești (foto). ISU Prahova anunța ca intervine in Sinaia pentru degajarea „unor elemente de construcție”. Prelata unei terase a cedat…