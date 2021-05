Prejudiciile in scandalul achiziționarii certificatelor de CO2 de catre Colterm SA Timișoara cresc de la o zi alta, accentuand dezastrul financiar. In timpul ședinței AGA de ieri, directorul general Petre Nenu a explicat faptul ca pe langa plata amenzii de peste 106.893.467 lei, care devine executabila de catre ANAF la 20 iunie, ramane in continuare […] Articolul Prejudiciul in scandalul certificatelor de la Colterm a crescut, in mai puțin de o luna, cu peste 860.000 euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .