- Aproximativ 17.000 de soldați și polițiști au fost trimiși in stațiunea mexicana Acapulco, unde magazinele au fost jefuite dupa ce uraganul Otis a devastat zona. Bilanțul morților a crescut și a ajuns la 39, scrie BBC.

- Focul de Sumedru, sarbatoare arhaica inainte de Sfantul Dumitru: Se aprind focuri, iar oamenii se aduna in jurul acestora Focul de Sumedru este una dintre cele mai vechi tradiții romanești și are loc in fiecare an, in noaptea de 25 spre 26 octombrie, inainte de sarbatoarea Sfantului Dumitru, cand se…

- Timpul bun de afara și nevoile i-au scos pe oamenii din satele de nord a Moldovei, pe deal, la strins știuleți. Așa cum, dupa ce agricultorii aduna roada, cimpurile ramin pline cu ciocalai, satenii s-au inarmat cu saci și galeți pentru a avea cu se incalzi la iarna, transmite Noi.md cu referire la tvn.md.…

- Ce sa nu faci de Sfanta Parascheva 2023. Tradiții și obiceiuri. Sfanta Parascheva este praznuita pe data de 14 octombrie, anual și reprezinta o zi de mare sarbatoare din Calendarul Ortodox. Sfanta Parascheva este pentru unii credincioși una dintre cele mai așteptate sarbatori. Are Cruce Roșie, iar toate…

- Cu ocazia Pomenirii Morților, numita in popor și Luminație, in locurile amenajate din cimitire se vor parastase solemne. In Farcasa, anul acesta, slujba de pomenire a celor dragi, mutați in Imparația veșniciei(Luminatia), se va ține in cimitirul Parohiei Farcașa in data de 29 octombrie, incepand cu…

- Guvernul francez lucreaza de citeva luni pentru a accelera transferul persoanelor fara adapost din Paris in alte parți ale țarii, iar, in fiecare saptamina, intre 50 și 150 de persoane sint duse intr-una din cele 10 locații din Franța puse la dispoziție pentru gazduirea lor. In ciuda refuzului guvernului…

- FOTO: Copiii din Corul misionar „Sf Ioan Iacob Hozevitul” au facut parastas și au pus lumanari la mormintele „oamenilor strazii” Sambata, mai mulți copii care activeaza in cadrul Corului misionar „Sfantul Ioan Iacob Hozevitul” au participat la o slujba de pomenire, savarșita de parintele Vasile Burlacu…

- Pelerini veniți cu trenul, cu autocarele sau cu propriile autoturisme au inceput deja sa se adune la Manastirea Nicula de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Oamenii vor sa ia parte la slujbe și la procesiunea cu icoana facatoare de minuni. Procesiunea va incepe luni, de la ora 12.00, de la Biserica…