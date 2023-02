Pregătiri pentru începerea lucrărilor la noul pod peste Cuiejdi din vecinătatea Spitalului Județean Neamț. Cum se va circula? Lucrarile fac parte dintr-un set de proiecte de modernizare a principalelor artere din Piatra-Neamț, care beneficiaza de finanțari record de la Uniunea Europeana, in valoare totala de peste 57 de milioane de lei. Demolarea efectiva a podului va incepe in urmatoarele 3 saptamani, iar decizia de construire a unui nou pod a fost luata in urma expertizei tehnice: daca s-ar fi efectuat doar reparații capitale, acestea ar fi prelungit durata de viața cu maxim 30 ani, la costuri comparabile cu construcția unui nou pod care are o durata de viața de aproximativ 50 de ani. Inchiderea circulației se va face… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

