Pregătiri pentru Festivalul Văii Mureșului Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Valea Mureșului, cu sprijinul Prefecturii Mureș și al Consiliului Județean Mureș organizeaza, la finele acestei saptamani (30-31 iulie), cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Vaii Mureșului. In cursul zilei de joi, cei implicați in organizare au inceput sa amenajaze locul, casele alegorice sa fie puse la punct, astfel ca sambata, 30 … Post-ul Pregatiri pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

