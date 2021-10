Stiri pe aceeasi tema

- Duminica va fi sarbatoare pe arena „Stiinta”, indiferent de rezultatele favoritilor de la Politehnica Timisoara. Initial evenimentul trebuia sa aiba loc la inceputul lunii, dar concertul special dedicat centenarului clubului alb-violet, la care „Noi din Banat” va face echipa cu Filarmonica Banatul,…

- Sambata, de la ora 15.00, pe stadionul din Recea se va disputa partida dintre CS Minaur și Lotus Baile Felix, din cadrul etapei a 6-a din Liga 3, seria 10. Accesul se va realiza doar pe baza CERTIFICATULUI VERDE Covid-19. Partida se va desfașura cu participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Partiile din Austria vor fi deschise in noul sezon de iarna din acest an, insa accesul va fi permis doar pentru persoanele care vor prezenta o dovada ca au fost vaccinate impotriva coronavirusului, testate negativ sau care s-au vindecat de COVID-19, potrivit unui anunț facut, luni, de Guvernul de la…

- Se fac pregatiri pentru varful valului 4, in conditiile in care, in numai o saptamana, numarul cazurilor noi de Covid-19 s-a dublat. A crescut ingrijorator si numarul copiilor si tinerilor internati, inclusiv la Terapie Intensiva.

- Secundul naționalei de fotbal a Romaniei a primit rezultat pozitiv la testarea impotriva COVID-19, anunța vineri, 27 august, Federație Romana de Fotbal (FRF). Urmare a acestui rezultat pozitiv la testarea pentru COVID, Nicolae Dica, tehnicianul in varsta de 41 de ani aflat in postura de antrenor secund…

- Acesta a fost considerat „un eveniment super-propagator”. In schimb, la alte competiții, numarul celor care s-au infectat cu noul coronavirus este mult mai mic. Pentru a afla ce meci de fotbal a fost numit „un eveniment super-propagator”, accesați realitateasportiva.net.

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a schimbat protocolul medical in ședința Comitetului de Urgența. Cea mai importanta modificare: minorii sunt exceptați de-acum de la regula testarii. Schimbarea este una utila si pentru copiii si juniorii cluburilor sportive, care vor putea participa la competitii fara…