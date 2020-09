Pregătiri pentru campania de plantări de toamnă în municipiul Iaşi Municipalitatea ieșeana, prin SC Servicii Publice Iași SA, a finalizat planul de plantari, dar și de amenajari și modernizari de spații verzi pentru aceasta toamna. Astfel, pentru toamna acestui an sunt programate urmatoarele plantari: – flori de sezon (crizanteme, bienale, bulbi) – 493.000 bucați; – arbori foioși (catalpa, paltin, frasin, tei, ulm, carpen, stejar, magnolie, arțar) – 5.300 bucați; – arbori rașinoși (tuia, molid, brad, ginkgo) – 4.900 bucați; – arbuști foioși (berberis, hibiscus, forsitia, iasomie, spiraea, cotoneaster, hortensie, euonymus) – 14.000 bucați; – arbuști rașinoși (juniperus,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

