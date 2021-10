Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, este agitație mare la Catedrala Mitropolitana din Iași. Credincioși din toata țara vin sa se inchine la racla cu moștele Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, praznuita in fiecare an la data de 14 octombrie, in calendarul creștin ortodox. Spre deosebire de alți ani, unele…

- Pelerinajul la Catedrala Mitropolitana din Iași la moaștele Sfintei Parascheva a inceput, vineri, 8 octombrie, cu un numar mai mic de credincioși, comparativ cu anii precedenți. Și totuși, s-ar putea transforma intr-o catastrofa, este parerea lui Gabriel Diaconu, un cunoscut psihiatru din Romania. iar…

- Cel mai mare pelerinaj din Romania incepe astazi, la Iași, in ciuda faptului ca localitatea se apropie de 8 infectari la mie. La racla Sfintei Parascheva pot merge atat oameni vaccinați, cat și nevaccinați. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au cerut ca pelerinajul organizat la moaștele…

- Noaptea de vineri spre sambata a fost una de groaza pentru personalul medical de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Ambulantele au stat la coada in curtea spitalului cu pacienti in stare grava care necesitau internare. Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a…

- Pe 14 septembrie, intr-un cadru festiv, Senatul Universitații Tehnice a Moldovei și-a exprimat admirația și prețuirea fața de doi reputați profesori și oameni de știința – prof. univ., dr. ing. Dan Cașcaval, rector al Universitații „Gheorghe Asachi” din Iași, și prof. univ., dr. ing. Valentin Popa,…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași va invita sa vizitați, la Palatul Culturii din Iași, in perioada 9 septembrie – 17 octombrie 2021, expoziția „Mareșalul Constantin Prezan – 160 de ani de la naștere”. Organizata de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui,…

- Astazi, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se vor afla sub atenționare cod galben de canicula. Pe de alta parte, instabilitatea atmosferica se va accentua și vor fi posibile averse torențiale. De la ora 10:00, județele Botoșani, Iași, Vaslui,…

- Meteorologii au emis, astazi, cod galben de canicula valabil pentru județele Iași, Vaslui și zona joasa de relief a județului Bacau și o avertizare cod portocaliu valabila pentru județul Galați și zona joasa de relief a județului Vrancea. Tot pana la ora 13 este in vigoare și o atenționare cod galben…