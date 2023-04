Pregătiri de Paște în stațiunea montană Rânca A inceput pregatirea pentru sarbatorile pascale in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. La cota 1.650 de metri este iarna in toata regula. Cabanierii spera ca zapada sa se mențina pe partii pana duminica. Astfel, turiștii vor putea sa schieze și de Paște și dupa sarbatorile pascale, mai ales ca vacanța elevilor dureaza pana marți. Potrivit cabanierilor din Ranca, pana in momentul de fața sunt ocupate 20% din locurile de cazare din stațiune. Sunt insa așteptați turiști și in zilele urmatoare, mai ales ca sunt disponibile suficiente locuri de cazare, iar pregatirile cu masa de Paște sunt in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

