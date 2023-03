Pregateste-te pentru un weekend incendiar – Kontor lanseaza patru piese noi

Stiri pe aceeasi tema

- Daiana Berbec a fost eleva a Liceului de Arte Balașa Doamna din Targoviște, iar astazi este profesor de canto și are propriul sau grup de copii pe care-i pregatește și cu care organizeaza tot soiul de evenimente. Povestea Daianei o puteți gasi și in revista Municipiul Targoviște. Pentru ca martie este…

- Cele cinci melodii noi recent lansate sigur te vor face sa iți incepei saptamana cu energie și vibrații bune. Aceste piese sunt coloana sonora perfecta pentru a va incepe ziua și pentru a te aduce in mood-ul potrivit pentru orice provocari intalnești. Pregatește-te sa incepi saptamana cu aceste noi…

- Kontor, una dintre cele mai importante case de discuri de muzica dance din lume, tocmai a lansat cinci piese noi de dans electrizante, care cu siguranța te vor pune in mișcare. De la ritmuri amețitoare la versuri care te acapareaza, aceste melodii arata angajamentul casei de discuri de a oferi tot ce…

- Kontor lanseaza șase piese noi la final de saptamana. Cu elemente unice care prezinta creativitatea și diversitatea genului dance-electronic, fiecare piesa este o experiența in sine. De la sound-uri familiare și pana la mesaje care te fac sa visezi, intra și tu in calatoria muzicala care sa-ți cucereasca…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a anunțat ca Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu" pregatește un spectacol in care vor fi incluse piese in premiera ale maestrului George Sirbu, care a incetat din viața in primavara anului trecut.„Maestrul ...

- Saptamana se incheie, așa cum ne-am obișnuit deja, cu piese noi, care au scopul de a-și face loc in playlisturile noastre, pentru a ne aduce trairi noi, povești noi, cat și acea energie pozitiva de care avem nevoie pentru a duce la bun sfarșit tot ce ne-am propus. De aceasta data, artiștii care vin…

- Saptamana se incheie cu ritmuri noi, propuse și de aceasta data de unii dintre cei mai cunoscuți artiști Kontor. Astfel, va prezentam șase piese care au capacitatea de a va schimba starea de spirit in doar cateva minute, in timp ce ringul de dans se umple. Bram Sutherland și Shockz lanseaza „You Gotta…

- Unde faceți Revelionul? Probabil e cam tarziu pentru intrebarea asta, insa indiferent de locul in care v-ați afla, muzica nu trebuie sa lipseasca. Pentru a asigura dansul la cea mai importanta petrecere a anului, artiștii Kontor au lansat patru piese care trebuie sa se regaseasca, fara dar și poarte,…