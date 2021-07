Preferințele muzicale ale prințului Charles vor fi lansate pe Spotify Prințul Charles a dezvaluit cateva dintre melodiile sale preferate, aparținand unor nume precum Diana Ross, Edith Piaf și Barbra Streisand, relateaza BBC, citat de Mediafax. El a evidențiat hit-ul grupului The Three Degrees, „Givin ‘Up, Givin’ In”, ca o piesa care ii oferea „o dorința irezistibila de a se ridica și a dansa”. Prințul Charles a vorbit despre cantecele preferate in cadrul emisiuni speciale la radio menita sa mulțumeasca personalului sanitar și voluntarilor. Playlistul sau de 13 melodii va fi lansat pe Spotify. Lista melodiilor este variata, cu piese de la artiști din Africa de Sud,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani care locuiesc la oraș s-au gandit in timpul pandemiei sa se mute la țara. Astfel, 59% dintre romanii din urban intervievati spun ca pandemia le-a influentat sau le-a schimbat opinia privind perspectiva de a locui la tara. Potrivit studiului Digitalizarea Europei, comandat de Vodafone Institute…

- Guvernul a actualizat joi lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, in zona rosie sunt incluse Maldive, Seychelles, Bahrain, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Capul Verde, Trinidad si Tobago, Lituania, Paraguay, Columbia, Chile, Suedia, Nepal, Georgia, Brazilia, Letonia, Olanda, Suriname, Franta,…

- SUA le-a propus partenerilor sai din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica sa stabileasca la cel puțin 15% rata impozitului pe profiturile multinaționalelor, a anunțat Trezoreria SUA, relateaza AFP. Trezoreria subliniaza ca 15% „este un plafon” și ca discuțiile vor continua cu obiectivul…

- Romania este una dintre cele 10 țari europene care și-au exprimat ingrijorarea cu privire la impactul asupra mediului concurențial al tranzacției prin care Facebook vrea sa preia Kustomer, un startup specializat in platforme de servicii pentru clienți și chatbots. Achiziția urmeaza sa fie examinata…

- Cipru, Lituania, Letonia, Ungaria si Romania au fost in 2019 statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare numar de casatorii raportat la populatie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In UE, tendinta pe termen lung arata o scadere a numarului de mariaje, in…

- Potrivit unui studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), aparitia mai multor variante ale coronavirusului in intreaga lume ridica intrebari oamenilor de știința, relateaza miercuri AFP, preluata de Agerpres . In clipa de fața, OMS ține sub observație șapte „variante de interes” ale coronavirusului,…

- Guvernul irlandez a extins joi la 71 lista tarilor cu "risc inalt" de COVID-19 care ii obliga pe calatorii veniti din aceste destinatii sa fie plasati intr-o carantina obligatorie de 14 zile in hoteluri si care include de-acum Franta, Italia, Luxemburg si Belgia,

- Guvernul irlandez a extins joi la 71 lista tarilor cu „risc inalt” de COVID-19 care ii obliga pe calatorii veniti din aceste destinatii sa fie plasati intr-o carantina obligatorie de 14 zile in hoteluri si care include de-acum Franta, Italia, Luxemburg si Belgia, relateaza EFE. Sunt vizate de aceasta…