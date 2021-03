Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile se vor desfasura on-line in unitatile de invatamant din localitatea Glina iar activitatile cu publicul vor fi interzise in restaurantele sau cafenelele din localitati din județul Ilfov in care nu este instituita masura de carantinare zonala, informeaza Institutia Prefectului.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in campanie electorala, a declarat ca perioada restrictiilor impuse in Israel in contextul sanitar este apoape de sfarsit. „Restaurantele revin la viata”, a spus el dupa ce s-a intalnit cu primarul Ierusalimului, Moshe Lion, la o cafenea dintr-un…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dolj a adoptat o hotarare cu privire la introducerea de restricții in vederea combaterii și prevenirii raspandirii infectarilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului. Localitațile din judetul Dolj unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile…

- Bulgaria va redeschide restaurantele in martie si cluburile de noapte in aprilie, a declarat miercuri premierul Boiko Borisov, care mizeaza pe programul de vaccinare si pe un numar important de insanatosiri ale bolnavilor de COVID-19, relateaza Reuters, potrvit AGERPRES. Bulgaria a inceput…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, la Guvern, ca restaurantele se pot redeschide in București daca rata de infectare cu noul coronavirus se menține la sub 3 la mie. CITESTE SI: SONDAJ CURS - Optiunile electorale la o luna dupa alegeri: Entuziasmul AUR scade, PSD se mentine pe primul…

- Anunț important de la Poliția Locala Timișoara! Instituția și-a luat POS, astfel ca amenzile se pot plati cu cardul bancar la sediul instituției, incepand de vineri, 8 ianuarie. Numai ca se renunța la plata in numerar.

- Fara sa prezinte o situație actualizata a condițiilor epidemiologice sau un plan concret pentru redeschiderea școlilor, ministrul spune ca "instituțional" ministerul "iși dorește deschiderea cat mai grabnica a școlilor", insa intrebat de un reporter daca pe 11 ianuarie elevii vor reveni in banci, Cimpeanu…

- Prefectura Valcea a anunțat ca incepand de maine, ora 00:00, in tot județul va fi permisa reluarea activitații restaurantelor și cafenelelor situate la interior, in limita a 30% din capacitatea spațiului și in intervalul orar 6.00 – 23.00. Hotararea a fost luata astazi, 28 decembrie, in ședința extraordinara…